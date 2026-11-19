«Descartan robo en joyería del Centro Histórico de Morelia; solo fue una falsa alarma

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- La noche de este jueves circuló en redes sociales y algunos medios la versión de un supuesto robo a una joyería del Centro Histórico de Morelia. Fuentes policiales aclararon que no hubo atraco ni despojo de mercancía.

Empleados del negocio, ubicado sobre la avenida Francisco I. Madero, casi esquina con Doctor Miguel Silva, observaron a dos individuos que actuaban de manera sospechosa y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal ante el temor de un atraco.

Los agentes acudieron al sitio, entrevistaron a los encargados y verificaron que no se cometió ningún ilícito, por lo que se retiraron del lugar.»