«Taxista muere tras chocar de frente contra camión de carga en la carretera Uruapan–Pátzcuaro

Uruapan, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Un taxista de Tingambato perdió la vida la mañana de este viernes tras chocar su vehículo contra un camión de carga sobre la carretera libre Uruapan–Pátzcuaro, a la altura de la desviación a la comunidad de San Ángel Zurumucapio.

El ruletero conducía un auto Nissan Tsuru, con número económico T5, y alrededor de las 08:00 horas circulaba con rumbo a Uruapan cuando ocurrió la colisión contra un camión de caja seca de color blanco.

Automovilistas reportaron el incidente al número de emergencias y al lugar se desplazaron paramédicos de Protección Civil, quienes revisaron al trabajador del volante, pero ya no tenía signos vitales. Elementos policiacos acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las investigaciones correspondientes; la identidad del taxista se desconoce hasta el momento.»