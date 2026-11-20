«Vinculan a proceso a presunto responsable de abuso sexual contra su sobrina en Sahuayo; permanecerá en prisión

Sahuayo, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús «N», presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su sobrina de 14 años, en este municipio.

De las investigaciones se desprende que, el pasado 5 de marzo, el imputado le solicitó a la víctima que lo acompañara a cobrar un dinero y, cuando regresaron, le realizó tocamientos de índole sexual y le ofreció dinero para que no contara lo ocurrido. La víctima relató lo sucedido a su madre y juntas acudieron a denunciar ante la Fiscalía Regional de Jiquilpan. El juez valoró los datos de prueba y resolvió su vinculación a proceso.»