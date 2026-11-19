Paga el refrendo vehicular 2026, sin multas y recargos; tienes hasta el 15 de diciembre

El pago puede realizarse en línea a través de la página https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Por medio del programa «Ponte a mano, regularízate», las personas que adeudan refrendos pasados tendrán oportunidad de pagar únicamente el correspondiente al presente año y les serán condonados los anteriores, informó el secretario de Finanzas y Administración, José Luis Tapia Zavala, quien destacó la importancia de mantener en orden la documentación vehicular.

Precisó que el programa, operado por la dependencia a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), estará vigente hasta el 15 de diciembre, con lo que se facilitará la regularización de quienes adeudan refrendos vehiculares y se generará un ahorro importante para la economía familiar y el dinamismo en la entidad.

Destacó que quienes tienen adeudos de refrendo solo pagarán el correspondiente a 2026, sin multas ni recargos. Asimismo, invitó a las y los michoacanos a no dejar pasar esta fecha y sumarse a la campaña para tener certeza jurídica sobre su patrimonio.

Finalmente, Tapia Zavala expuso que existe interés en que la población que tenga adeudos en sus trámites vehiculares se regularice mediante un programa confiable, ágil y transparente. El pago puede realizarse en línea a través de la página https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/