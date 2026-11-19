Policía Morelia detiene a tres presuntos asaltantes de transeúnte

El delito sucedió en la colonia Eduardo Ruiz y la captura en la Gertrudis Bocanegra

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Tres sujetos presuntamente involucrados en el robo con violencia a un transeúnte fueron detenidos por elementos de la Policía Morelia, informó la mencionada corporación.

Al respecto, se supo que el delito ocurrió en la colonia Eduardo Ruiz, donde el afectado reportó lo sucedido. De inmediato, los patrulleros municipales acudieron al sitio y desplegaron un operativo que permitió localizar a los individuos en la colonia Gertrudis Bocanegra.

Los oficiales les aplicaron una inspección protocolaria y les encontraron teléfonos celulares, mochilas, tarjetas bancarias y un arma blanca. Además, recuperaron las pertenencias del ofendido.

Los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la instancia competente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas. Sus nombres no fueron revelados.