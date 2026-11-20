«Hallan asesinado a agricultor reportado como desaparecido en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Jorge Sanabria Hermenegildo, de 47 años, fue localizado sin vida este viernes en un predio de la zona de Hiamba, en Uruapan. El agricultor había desaparecido el miércoles 18 de noviembre mientras trabajaba en una huerta de aguacate en Santa Ana Zirosto.

Su familia y vecinos bloquearon la carretera Uruapan–Los Reyes para exigir su localización con vida. La Fiscalía halló en el lugar un casquillo percutido y continúa las investigaciones para esclarecer el homicidio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Uruapan.»