«Conexión Comunitaria reporta más de 97 mil pruebas rápidas de VIH aplicadas en México durante 2025

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- La iniciativa Conexión Comunitaria: Juntxs en la prevención del VIH, liderada por Yaaj México, reportó la aplicación de 97,540 pruebas rápidas de VIH en 2025, con 1,716 resultados reactivos vinculados a tratamiento. También entregó 117,410 pruebas y capacitó a más de 50 organizaciones de la sociedad civil con presencia en 16 entidades del país.

En México se estima que al menos 430 mil personas viven con VIH, y solo entre 70% y 80% reciben tratamiento antirretroviral, por lo que la detección oportuna es clave. La iniciativa ofrece prevención combinada, consejería y acompañamiento, y forma parte del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida (CONASIDA).

El reporte se da a conocer como adelanto del Día Mundial de la Respuesta al VIH 2026, que se conmemora el 1 de diciembre bajo el lema «Repensar, reconstruir, avanzar».»