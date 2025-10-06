Tras fallo de Jueza federal contra corridas de toros, Bugarini llama a respetar la ley

Morelia, Michoacán; a 27 de septiembre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, celebró la resolución de una jueza federal que negó el amparo y protección de la justicia federal, promovido para permitir corridas de toros en Michoacán, al confirmar que estas prácticas constituyen maltrato animal y no están protegidas por la Constitución.

La sentencia establece que espectáculos como corridas, novilladas o encierros ocasionan sufrimiento físico y mental innecesario en los animales, lo que vulnera directamente el artículo 4 constitucional, que desde diciembre de 2024 prohíbe categóricamente el maltrato animal en México.

En ese sentido, la legisladora hizo un exhorto respetuoso a las autoridades municipales de Morelia a respetar la ley y dar cumplimiento a la resolución del amparo 705/2025, con el fin de evitar un desacato al marco constitucional y a la determinación judicial.

“En Michoacán la ley es clara: no habrá corridas de toros. Respetar el marco constitucional es un deber de todas y todos, y nuestro compromiso es garantizar un estado libre de maltrato animal”, subrayó Bugarini.