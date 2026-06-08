Aprueba Congreso del Estado el Plan Anual de Fiscalización para el Ejercicio Fiscal 2025

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo del 2026.- El Congreso del Estado, aprobó el dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán, que contiene el Plan Anual de Fiscalización para el Ejercicio Fiscal 2025.

En el acuerdo aprobado, se establece que “se adicionó un tercer y cuarto párrafo al Punto Segundo del Acuerdo número 262 relativo al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 22 de diciembre del año 2025”.

En este Plan Anual de Fiscalización, se contemplan dos tipos auditorías en el ámbito estatal: de cumplimiento financiero y de obra; mientras que el ámbito municipal, se contemplan también auditorias de cumplimiento financiero y de obra.

En lo que respecta a las modificaciones al Plan Anual de Fiscalización a la Cuenta Pública, en el ámbito estatal, se hace referencia al Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de Desarrollo Económico, la primera de cumplimiento financiero y la segunda de obra.

En cuanto al ámbito municipal, las modificaciones se realizan en Pátzcuaro y Tarímbaro, todas de cumplimiento financiero, además una referente al del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro de obra.