Aprueba Congreso de Michoacán minuta en materia de la Reforma del Poder Judicial

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo del 2026.- La 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, emitió voto a favor de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial.

En esta reforma se establece que “la jornada electoral de las elecciones judiciales y locales se celebrarán de forma coincidente el primer domingo de junio del año 2028”, con lo cual se pretende facilitar la participación ciudadana en los procesos de elección popular, en particular en la elección de personas integrantes del Poder Judicial.

En ese sentido, también quedó de manera específica que, los cargos de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales federal y locales que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028.

Además de que “las personas juzgadoras que concluirán su encargo en el año de la elección ordinaria del año 2027 permanecerán en funciones hasta el año 2028, para que concluyan su encargo en la fecha que tomen protesta las personas que emanen de la elección judicial respectiva.

Estas reformas ya fueron aprobadas tanto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por lo que fue remitida a los 32 Congresos Locales a fin de que emitieran su voto.