76 Legislatura a favor de blindar elecciones de injerencias extranjeras

Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Michoacán aprobó la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Inciso a la Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para Introducir una Nueva Causal de Nulidad de Elecciones por Intervención Extranjera

La Minuta aprobada señala como Artículo único, la adición de un inciso d) al párrafo tercero de la Base VI del artículo 41 que a la letra dice: Se acrediten actos de intervención e injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

De igual forma, mediante el Transitorio Segundo, se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de dicho Decreto, antes del 5 de junio de 2026.

Mientras que en el Tercero, se mandata que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Decreto.

Al respecto, el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, informó en la Tribuna Ciudadana, que el día 28 de mayo recibió la comunicación emitida por la María Martina Kantún Can, Secretaria del Senado de la República, mediante la cual se remitía la Minuta por la cual se blindarán las elecciones, en las que si se llega a detectar la intromisión, quedaría anulada.