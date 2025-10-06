Entregan expedientes con iniciativas y proyectos sociales a jurado calificador para la integración del Parlamento Juvenil 2025

Morelia, Michoacán; a 29 de septiembre del 2025.– El Comité Organizador del Parlamento Juvenil 2025 hizo entrega al Jurado Calificador de los expedientes que contienen las iniciativas y los proyectos sociales de las y los jóvenes michoacanos que se inscribieron para participar en este ejercicio.

La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador del Parlamento Juvenil 2025, informó que se registraron 102 participantes, de los cuales 79 presentaron iniciativa de ley y 23 proyecto social.

“Esta entrega es transparente y con apego a la legalidad, se van a generar las mismas condiciones para todos los participantes, pues cada expediente está sellado y lo único que se observa es su clave de registro y nada más contiene la iniciativa o proyecto social que se envió”, agregó.

La legisladora local hizo un llamado al jurado calificador para que deliberen a las mejores 40 iniciativas y proyectos sociales y presente a las y los seleccionados, “busquemos también que sea un parlamento juvenil representativo en cuanto a paridad de género y equidad, con el respeto a las acciones afirmativas que se requieren para que todas las juventudes michoacanas se vean reflejadas, tales como personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes y de auto descripción indígena, esto para generar un parlamento juvenil con el distintivo de la inclusión pero sin descuidar la calidad”, aseveró.

Por su parte, la diputada Ana Belinda Hurtado Marín, presidenta del jurado calificador, refrendó el compromiso de todos para manejarse con legalidad, por lo que se darán a conocer las mejores propuestas, sin conocer la cara o el nombre de los jóvenes participantes.

“Será difícil elegir porque presentan diferentes propuestas y todas de mucha calidad, pero elegiremos a los mejores 40 y ustedes serán la voz en el Congreso de toda la juventud, no solo de sus municipios o del estado, sino de todo el país. Hubo una excelente participación y ojalá que haya jóvenes de todas partes del estado, jóvenes indígenas, que se hable de deportes, de salud, de seguridad, de educación”, agregó.

Por su parte, la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante de la Comisión de jóvenes y deporte, fue enfática al señalar que como diputados integrantes de la 76 legislatura, están comprometidos a trabajar arduamente para que este Parlamento Juvenil sea exitoso y los jóvenes que participen representen a toda la juventud michoacana.