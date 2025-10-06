Grecia Aguilar presentó su primer informe legislativo

Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- Con el compromiso de legislar “siempre de la mano de las y los ciudadanos”, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas.

En este destacó la presentación de más de 11 iniciativas a título personal, así como “diversas gestiones con las que se logró beneficiar a cientos de familias, principalmente en el oriente de Michoacán”.

La diputada naranja presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Giulianna Bugarini Torres, su Primer Informe de Actividades Legislativas, en cumplimiento con el principio de rendición de cuentas que fortalece a toda democracia.

En su mensaje, la legisladora subrayó que “legislar no es solo elaborar iniciativas, es escuchar, analizar y crear propuestas para las necesidades de la gente. Cada acción parte de la convicción de que la política debe estar al servicio de las personas y no de intereses ajenos a ellas”.

Entre las iniciativas presentadas sobresalen el reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada y los programas escolares de nutrición; la reforma en favor de la crianza respetuosa, prohibiendo el castigo físico y psicológico como método de disciplina; la declaratoria del jaripeo como patrimonio cultural de Michoacán.

Además la iniciativa de la inclusión de las personas con espectro autista; la implementación de huertos escolares como herramienta educativa y comunitaria; el derecho a sueldo en refugios para mujeres víctimas de violencia; las garantías en vacunación, lactancia materna y tamiz neonatal.

Ademas de la propuesta para el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada; la promoción del deporte en las mujeres; el establecimiento de programas permanentes de alimentación escolar, y el reconocimiento del derecho al cuidado mediante la creación de un Sistema Estatal de Cuidados.

Asimismo, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó un informe específico en el que se resaltan reformas de gran calado a la Ley de los Jóvenes del Estado y a la Ley de Cultura Física y Deporte, así como el impulso a encuentros, foros y gestiones en favor de colectivos juveniles y del talento deportivo michoacano.

Grecia Aguilar reiteró que este primer informe es un punto de partida y no de llegada. “Los retos de nuestro estado son grandes, pero aún mayor es la voluntad y la convicción que me mueve a seguir representando con orgullo a la ciudadanía”.

Asimismo reiteró su compromiso es y seguirá siendo aportando a la construcción de un Michoacán con leyes cercanas a la gente, que protejan, respalden y abran caminos de desarrollo para todas y todos”, expresó.

Con este ejercicio de rendición de cuentas, la legisladora refrendó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, sensibilidad y firmeza desde el Congreso del Estado, siempre con la certeza de que la política debe mejorar la vida de las personas. Cabe señalar que la diputada ha realizado un recorrido casa a casa para informar a la población sobre su trabajo durante este Primer Año de Labores Legislativas.