jueves, octubre 9, 2025
Congreso

Presenta GP del PAN su Primer Informe de Actividades Legislativas

14 Vistas
InicioCongresoPresenta GP del PAN su Primer Informe de Actividades Legislativas
spot_img

¡Escucha la radio!

¡Escucha Candela Zacapu aquí!

    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán; a 26 de septiembre del 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrado por las y los diputados, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, Ana Vanessa Caratachea Sánchez, Alfonso Janitzio Chávez Andrade y Antonio Salas Valencia, presentó y entregó su Primer Informe de Actividades Legislativas a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán.

    En la recepción de dicho informe, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva, manifestó que la presentación de este informe, es un ejercicio de responsabilidad institucional, pues aseguró que, todo informe parlamentario más allá de la filiación partidista que lo sustenta, constituye un deber democrático.

    “Este informe no solo tiene un valor interno en el Grupo Parlamentario del PAN, sino tiene un valor para la sociedad michoacana, porque la pluralidad en la que se encuentran hoy, nos genera que estas voces den garantías en las decisiones que tenemos y tomamos en el Congreso del Estado, por ello subrayo que la rendición de cuentas, fortalece a las instituciones, pero además consolidad le legitimidad de cada grupo parlamentario”, aseveró.

    Por su parte la diputada Teresita de Jesús Herrara Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, indicó que “la rendición de cuentas y entregar resultados es una de las principales responsabilidades como funcionarios públicos”.

    La legisladora local, informó que, durante este primer año de trabajo en la 76 Legislatura, las y los diputados del PAN, han impulsado y defendido lo más valioso para el ser humano y la familia, además de que han respaldado acciones en favor de las mujeres, la niñez, la salud y la educación.

    En su intervención, el diputado Alfonso Janitzio Chávez Andrade, señaló que durante este primer año, ha dedicado su trabajo legislativo a fortalecer la seguridad pública y el combate a la violencia en Michoacán, con iniciativas que buscan transparentar el actuar policial, dignificar la labor de las mujeres en corporaciones de seguridad y garantizar derechos para quienes han sido víctimas de violencia.

    Por su parte, la diputada Vanessa Caratachea Sánchez, destacó que presentó más de 70
    iniciativas en diversos temas: protección a sectores vulnerables como adultos mayores y jornaleros, derechos de la niñez y de las mujeres, atención a la comunidad migrante y familias migrantes, modernización del marco educativo, impulso a la cultura física y el deporte, defensa de los derechos laborales de los servidores públicos, seguridad y justicia con la tipificación de delitos graves, salud, medio ambiente y desarrollo económico, por subrayar algunos.

    En su oportunidad, el diputado Antonio Salas Valencia, mencionó que durante este año de trabajo legislativo, presentó diversas iniciativas, las cuales buscan ampliar la protección de derechos, garantizar un entorno libre de violencia y ofrecer certeza jurídica a niñas, niños, adolescentes y usuarios del transporte público.

    En la presentación de este informe, también estuvieron presentes, las y los diputados: Reyes Galindo Pedraza, Grecia Aguilar Mercado, Antonio Carreño Sosa, Ana Belinda Hurtado Marín y Adriana Campos Huirache.

    ¡Síguenos en Tik Tok!

    @agenciatzacapu

    Noticias Relacionadas

    Últimas noticias

    ¡Suscríbete!

    -Nunca pierdas nuestras notas

    -Recibe contenido exclusivo

    Últimas noticias

    Artículo anterior
    Giulianna Bugarini solicita a la Suprema Corte pronta resolución para respetar la ley y garantizar la prohibición de corridas de toros en Michoacán
    Artículo siguiente
    Tras fallo de Jueza federal contra corridas de toros, Bugarini llama a respetar la ley

    DEJA UNA RESPUESTA

    Por favor ingrese su comentario!
    Por favor ingrese su nombre aquí

    Agencia Tzacapu

    Agencia Tzacapu, Agencia Michoacana de Información y Análisis.

    Últimas publicaciones

    «Bestiario y Allegorías» del Ing. José Saúl Barriga Salmerón: Arte, Música y ¡RIFAS!

    Destacadas 0
    Morelia, Michoacán a 8 de Octubre de 2025.- ¡Atención,...

    Grecia Aguilar presentó su primer informe legislativo

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- Con el...

    Entregan expedientes con iniciativas y proyectos sociales a jurado calificador para la integración del Parlamento Juvenil 2025

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 29 de septiembre del 2025.– El Comité...

    Las más leídas

    «Bestiario y Allegorías» del Ing. José Saúl Barriga Salmerón: Arte, Música y ¡RIFAS!

    Destacadas 0
    Morelia, Michoacán a 8 de Octubre de 2025.- ¡Atención,...

    Grecia Aguilar presentó su primer informe legislativo

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- Con el...

    Entregan expedientes con iniciativas y proyectos sociales a jurado calificador para la integración del Parlamento Juvenil 2025

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 29 de septiembre del 2025.– El Comité...

    Mapa del Sitio

    © 2024 Agencia Tzacapu. Todos los derechos reservados.