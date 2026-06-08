Reforma electoral fortalece la democracia y blinda los procesos en Michoacán: Erendira Isauro

Morelia, Michoacán, 28 de mayo del 2026.- La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, respaldó la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, al señalar que representa un avance importante para fortalecer la democracia, garantizar procesos más limpios y cerrar el paso a prácticas que lastiman la vida pública.

La legisladora destacó que esta reforma responde a la necesidad de actualizar las reglas electorales de Michoacán, con medidas que colocan al centro la justicia, la legalidad y la protección de la voluntad ciudadana. En ese sentido, coincidió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien celebró la aprobación de la reforma y aclaró que las candidaturas independientes continuarán vigentes.

Subrayó que uno de los puntos más relevantes es impedir que personas deudoras alimentarias puedan acceder a una candidatura, al considerar que se trata de una medida de justicia para las mujeres, las niñas, los niños y las familias que durante años han enfrentado omisiones y abandono.

Asimismo, señaló que la reforma también cierra la puerta a quienes hayan recibido sentencia por un crimen o se encuentren sujetos a un proceso judicial, lo que fortalece la confianza ciudadana y contribuye a evitar que personas vinculadas con conductas graves pretendan ocupar cargos de elección popular.

La diputada local precisó que, como lo explicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las candidaturas independientes se mantienen y conservan sus requisitos, por lo que no desaparecen ni se limitan los derechos de participación ciudadana. Lo que se establece, dijo, es un reordenamiento para dar claridad a la competencia electoral y evitar confusiones con figuras que son de carácter individual.

“Esta reforma fortalece la democracia porque da mayor certeza, protege la voluntad de la ciudadanía y permite que quienes aspiren a representar al pueblo lo hagan bajo reglas claras, con responsabilidad y con respeto a la ley”, expresó Eréndira Isauro.

Finalmente, la diputada por el Distrito 05 de Paracho resaltó que otro de los avances fundamentales es la posibilidad de anular elecciones cuando se compruebe la injerencia de la delincuencia organizada, medida que calificó como necesaria para defender la libertad del voto y garantizar que ningún poder ajeno a la ciudadanía decida el rumbo de los municipios o del estado.

“En Michoacán debemos seguir construyendo instituciones fuertes, elecciones libres y una democracia que le cierre el paso a la corrupción, a la violencia y a cualquier intento de vulnerar la decisión del pueblo”, concluyó.