Congreso del Estado condecora al Proyecto Cendi con la Condecoración al Mérito Docente

Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado entregó la Condecoración al Mérito Docente 2026 al Proyecto Cendi Michoacán, en manos de su coordinadora Ma. Auxilio Flores García, por la labor que realizan en los 11 planteles en la entidad, en favor de niñas y niños de 45 días de nacidos a los 5 años 11 meses.

El Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García reconoció la labor de las maestras y maestros que pertenecen el Proyecto Cendi, transformando vidas, sembrando esperanzas y construyendo un mejor futuro para miles de familias michoacanas.

“Reconozco al proyecto Cendi porque más que un modelo educativo, es una causa profundamente humana; es reconocer a mujeres y a hombres que han entendido que educar a la niñez no es solamente enseñar letras o números, es formar seres humanos, con valores, con sensibilidad, disciplina y con amor por su comunidad y su estado”, resaltó.

Agregó que cuando se apoya a la educación de la niñez, se combate la desigualdad desde la raíz. “Si verdaderamente queremos cambiar el futuro de nuestro estado, debemos empezar por fortalecer la educación y proteger a nuestra niñez porque en las manos de nuestras niñas y niños no solamente está el mañana está la posibilidad de construir un Michoacán más digno más solidario, más humano”.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado explicó que el Proyecto Cendi arrancó con un enfoque inicial de asistencia social para apoyar a madres, trabajadoras en zonas vulnerables y asimismo, también combatir la pobreza, que destaca por ser un modelo que va más allá del cuidado infantil, que incluye atención integral como nutrición, psicología y seguimiento médico; también con un enfoque pedagógico de estimulación temprana.

Agregó que la atención a la primera infancia constituye una de las inversiones sociales y educativas más importantes para cualquier sociedad, “pues es durante los primeros años de vida donde se desarrollan las bases cognitivas, emocionales, físicas y sociales que acompañarán a las personas a lo largo de su vida”.

Tras recibir la medalla, Ma. Auxilio Flores recordó que cuando decidieron emprender la iniciativa de fundar los Cendis en Michoacán lo hicieron con plena conciencia de la encomienda que estaban asumiendo, “sabíamos que este camino representaba grandes retos, pero también para nosotros significaba la brillante oportunidad de crear espacios en los cuales brindar atención a niñas y niños de la primera infancia, cuya condición de vulnerabilidad pareciera que un futuro digno le sería negado”.

El reconocimiento del Congreso del Estado –dijo- nos compromete a continuar creciendo, innovando, creando, impulsando, fortaleciendo, el desarrollo pleno de nuestros niños y niñas, porque además estamos convencidos de que un mundo mejor es posible.

El alumno Iker Rodríguez señaló que el Cendi representa para él, amor, aprendizaje y crecimiento. “Siempre recordaré esta etapa con cariño, y agradecimiento”.

El proyecto Cendi desde su creación en el 2004, ha consolidado una política educativa y social que atiende de manera sostenida a más de 2000 familias, cada año. Actualmente, este sistema se integra por 11 centros educativos distribuidos estratégicamente en 8 municipios del estado, en Apatzingán, Jacona, La Piedad Morelia, Los Reyes, Uruapan, Zacapu y Zamora.

Los Cendi implementan metodologías sustentadas en evidencia orientadas al desarrollo del pensamiento lógico, la observación, la experimentación y la construcción del conocimiento. Estas prácticas se encuentran alineadas con el derecho de la niñez a una educación de calidad entendida, como aquella que favorece del desarrollo de habilidades cognitivas emocionales y sociales.