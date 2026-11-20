Paquete Fiscal de Ingresos y Egresos 2027 fue entregado en tiempo y forma al Congreso de Michoacán: SFA

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, entregó el Paquete Fiscal de Ingresos y Egresos 2027 al Congreso del Estado, donde será analizado y discutido por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, para que pueda ser aprobado por el Pleno Legislativo.

El tesorero estatal detalló que el documento prevé un ejercicio de ingresos y egresos por 111 mil 641 millones 692 mil 635 pesos, con 3.48 por ciento de variación nominal sobre 2026 que es de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos.

Aseguró que se trata de un presupuesto acorde a la realidad de Michoacán, responsable política, social y económicamente, comprometido con el desarrollo integral de Michoacán, sin la aplicación de nuevos impuestos y ausente de contratación de deuda pública.

Tapia Zavala, señaló que rubros como educación, salud y seguridad y justicia contemplan 58.2 por ciento del presupuesto 2027; si se añaden municipios y pago de deuda, el monto es del 82.8 por ciento.

El responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán expuso que el 91.2 por ciento de los ingresos provienen de la Federación, mientras los estatales representan el 8.8 por ciento. El paquete presupuestario incluye el gasto programable, orientado a los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, dependencias del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y entidades y provisiones, mientras el gasto no programable incluye participaciones y aportaciones a municipios y obligaciones financieras, precisó.

Finalmente, subrayó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prioriza la rendición de cuentas transparente y la entrega de resultados tangibles para las y los michoacanos. En este sentido, refrendó la plena disposición del Gobierno del Estado para atender los requerimientos de las comisiones y aportar todos los elementos técnicos e informativos que sean necesarios.