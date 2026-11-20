«Encabeza Hermes Pacheco acto cívico y desfile conmemorativo por el CXVI Aniversario de la Revolución Mexicana

Angamacutiro, Michoacán, a 20 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Angamacutiro, Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca, encabezó el acto cívico y tradicional desfile deportivo-cultural con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La jornada inició en la plaza principal del municipio, donde acompañado por integrantes del Ayuntamiento, directores de área y autoridades educativas, rindió los honores correspondientes y resaltó la relevancia histórica de la gesta revolucionaria de 1910 como pilar de la justicia social y la democracia en México.

Agradeció el entusiasmo de docentes, padres de familia y estudiantes por mantener vivas las tradiciones cívicas que fortalecen el tejido social del municipio y aseguró que seguirá honrando el legado trabajando cerca de la gente, impulsando la educación, el deporte y el bienestar de todas las familias angamacutirenses.»