viernes, septiembre 12, 2025
DestacadasSalud

Moretones sin causa aparente, sangrado de encías o hemorragias nasales frecuentes, pueden ser señales de leucemia

50 Vistas
InicioDestacadasMoretones sin causa aparente, sangrado de encías o hemorragias nasales frecuentes, pueden...
spot_img

¡Escucha la radio!

¡Escucha Candela Zacapu aquí!

    Por: Agencia Tzacapu

    Ciudad de México, 8 de septiembre de 2025.– Si tienes entre 30 y 60 años, trabajas en oficina y llevas un estilo de vida sedentario, presta atención a señales como moretones sin causa aparente como golpes, sangrado de encías al cepillarte o hemorragias nasales frecuentes.

    “Estos síntomas no son normales y mucho menos deberían atribuirse al estrés o al cansancio. Podrían ser la primera manifestación de una enfermedad hematológica como la Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), altamente tratable si se detecta a tiempo”, alertó el doctor Luis Meillón, hematólogo y expresidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología (AMEH).

    La LPA es un tipo agresivo de leucemia aguda que se presenta principalmente en adultos de entre 30 y 60 años, con un pico diagnóstico alrededor de los 50. Aunque es poco conocida, su tratamiento ha avanzado notablemente y permite evitar la quimioterapia en muchos casos, siempre que se actúe de forma oportuna.

    Síntomas de alerta:

    • Moretones grandes o múltiples sin golpe
    • Sangrado al cepillarse los dientes
    • Sangrado nasal frecuente
    • Puntitos rojos en la piel (petequias)
    • Menstruaciones inusualmente abundantes
    • Palidez, fatiga o mareo con esfuerzos mínimos

    “La clave es no normalizar. En consulta vemos personas que posponen su atención porque creen que están ‘estresadas’ o porque se sientan muchas horas al día. Pero el cuerpo habla, y estos signos son importantes. Una consulta médica a tiempo puede cambiar el pronóstico por completo”, explicó Meillón.

    El diagnóstico comienza con una evaluación clínica sencilla, biometría hemática, conteo de plaquetas y pruebas de coagulación. Si se identifican datos anormales, el paciente debe ser referido de inmediato a hematología. Automedicarse o aplicar remedios caseros puede agravar el problema.

    “Hoy en día, la LPA puede tratarse sin quimioterapia, mediante combinaciones como ácido trans-retinoico y trióxido de arsénico. Con esta estrategia, más del 85% de los pacientes alcanzan la remisión, siempre que el diagnóstico no se retrase”, detalló Meillón.

    Detectar los síntomas a tiempo no solo salva vidas, permite acceder a terapias menos invasivas, evitar complicaciones graves y ofrecer una posibilidad real de curación en personas que, por lo general, están en plena etapa productiva.

    ¡Síguenos en Tik Tok!

    @agenciatzacapu

    Noticias Relacionadas

    Últimas noticias

    ¡Suscríbete!

    -Nunca pierdas nuestras notas

    -Recibe contenido exclusivo

    Últimas noticias

    Artículo anterior
    El saqueo en las zonas arqueológicas de Zacapu, entre el desconocimiento y la falta de control
    Artículo siguiente
    El Gobernador de Michoacán planteó ley seca a Ayuntamientos el 15 y 16 de Septiembre

    DEJA UNA RESPUESTA

    Por favor ingrese su comentario!
    Por favor ingrese su nombre aquí

    Agencia Tzacapu

    Agencia Tzacapu, Agencia Michoacana de Información y Análisis.

    Últimas publicaciones

    ¡Alerta en Apatzingán! Atacan a policías con dron cargado de explosivos

    Destacadas 0
    Oficiales de la Policía Municipal de Apatzingán, acudieron a...

    El Gobernador de Michoacán planteó ley seca a Ayuntamientos el 15 y 16 de Septiembre

    Destacadas 0
    El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla,informó que el...

    Zacapu y su época industrial dorada, un legado indeleble para la región

    0
    Zacapu, Michoacán. Más allá de su rica historia prehispánica...

    Las más leídas

    ¡Alerta en Apatzingán! Atacan a policías con dron cargado de explosivos

    Destacadas 0
    Oficiales de la Policía Municipal de Apatzingán, acudieron a...

    El Gobernador de Michoacán planteó ley seca a Ayuntamientos el 15 y 16 de Septiembre

    Destacadas 0
    El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla,informó que el...

    Zacapu y su época industrial dorada, un legado indeleble para la región

    0
    Zacapu, Michoacán. Más allá de su rica historia prehispánica...

    Mapa del Sitio

    © 2024 Agencia Tzacapu. Todos los derechos reservados.