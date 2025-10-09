jueves, octubre 9, 2025
DestacadasMichoacán

«Bestiario y Allegorías» del Ing. José Saúl Barriga Salmerón: Arte, Música y ¡RIFAS!

15 Vistas
InicioDestacadas"Bestiario y Allegorías" del Ing. José Saúl Barriga Salmerón: Arte, Música y...
spot_img

¡Escucha la radio!

¡Escucha Candela Zacapu aquí!

    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán a 8 de Octubre de 2025.- ¡Atención, Morelia! El arte se fusiona con la fiesta en la 3ra Exposición de Esculturas en Cantera del talentoso escultor José Saúl Barriga Salmerón, quien presentará 10 obras completamente nuevas bajo el título «Bestiario y Alegorías», explorando la magia de la simbología tallada en piedra.


    ¡Pero la noche va más allá de la exposición!, Te espera un programa espectacular y lleno de interacción:


    🎨 Lo que no te puedes perder:
    ✅Inauguración Estelar: Descubre las 10 piezas inéditas y la visión del Ing. Barriga.

    • La Ardilla
    • El Elefante
    • El León
    • La Banda Musical de Ranas
    • El Búho Intelectual
    • El Hombre de Vitruvio
    • El Reloj Arena
    • La Muerte
    • El Ave Fénix
    • La Águila Victoriosa
      ✅ ¡Música en Vivo! Disfruta del talento local con las participaciones musicales del Profe Aguilar, Uriel y el show de «Rap Alternativo Dayro Slash».
      ✅¡Gana Arte en Cantera! Habrá 3 DINÁMICAS DE RIFA de esculturas (incluyendo piezas mini) y KARAOKE para que la diversión no pare.
      🗓️ ¿Cuándo y Dónde?
    • Fecha: Viernes 17 de octubre
    • Hora de Inicio (Bienvenida): 6:40 p.m. (La exposición arranca a las 7:00 p.m.)
    • Lugar: Sigo Siendo el Rey (Av. Periodismo 2635-A, Morelia)
      ¡Te esperamos para una noche de arte, cultura, música y sorpresas!
      Recuerda llegar a tiempo para el inicio (6:40 p.m.) y participar en todas las dinámicas.

    SaulBarriga #CanteraMorelia #Artesanal #Morelia

    ¡Síguenos en Tik Tok!

    @agenciatzacapu

    Noticias Relacionadas

    Últimas noticias

    ¡Suscríbete!

    -Nunca pierdas nuestras notas

    -Recibe contenido exclusivo

    Últimas noticias

    Artículo anterior
    Mueren dos motociclistas en accidente en la carretera Morelia – Pátzcuaro

    DEJA UNA RESPUESTA

    Por favor ingrese su comentario!
    Por favor ingrese su nombre aquí

    Agencia Tzacapu

    Agencia Tzacapu, Agencia Michoacana de Información y Análisis.

    Últimas publicaciones

    Grecia Aguilar presentó su primer informe legislativo

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- Con el...

    Entregan expedientes con iniciativas y proyectos sociales a jurado calificador para la integración del Parlamento Juvenil 2025

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 29 de septiembre del 2025.– El Comité...

    Tras fallo de Jueza federal contra corridas de toros, Bugarini llama a respetar la ley

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 27 de septiembre de 2025.- La presidenta...

    Las más leídas

    Grecia Aguilar presentó su primer informe legislativo

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 30 de septiembre de 2025.- Con el...

    Entregan expedientes con iniciativas y proyectos sociales a jurado calificador para la integración del Parlamento Juvenil 2025

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 29 de septiembre del 2025.– El Comité...

    Tras fallo de Jueza federal contra corridas de toros, Bugarini llama a respetar la ley

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán; a 27 de septiembre de 2025.- La presidenta...

    Mapa del Sitio

    © 2024 Agencia Tzacapu. Todos los derechos reservados.