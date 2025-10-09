«Bestiario y Allegorías» del Ing. José Saúl Barriga Salmerón: Arte, Música y ¡RIFAS!

Morelia, Michoacán a 8 de Octubre de 2025.- ¡Atención, Morelia! El arte se fusiona con la fiesta en la 3ra Exposición de Esculturas en Cantera del talentoso escultor José Saúl Barriga Salmerón, quien presentará 10 obras completamente nuevas bajo el título «Bestiario y Alegorías», explorando la magia de la simbología tallada en piedra.



¡Pero la noche va más allá de la exposición!, Te espera un programa espectacular y lleno de interacción:



🎨 Lo que no te puedes perder:

✅Inauguración Estelar: Descubre las 10 piezas inéditas y la visión del Ing. Barriga.

La Ardilla

El Elefante

El León

La Banda Musical de Ranas

El Búho Intelectual

El Hombre de Vitruvio

El Reloj Arena

La Muerte

El Ave Fénix

La Águila Victoriosa

✅ ¡Música en Vivo! Disfruta del talento local con las participaciones musicales del Profe Aguilar, Uriel y el show de «Rap Alternativo Dayro Slash».

✅¡Gana Arte en Cantera! Habrá 3 DINÁMICAS DE RIFA de esculturas (incluyendo piezas mini) y KARAOKE para que la diversión no pare.

🗓️ ¿Cuándo y Dónde?

Hora de Inicio (Bienvenida): 6:40 p.m. (La exposición arranca a las 7:00 p.m.)

Lugar: Sigo Siendo el Rey (Av. Periodismo 2635-A, Morelia)

¡Te esperamos para una noche de arte, cultura, música y sorpresas!

Recuerda llegar a tiempo para el inicio (6:40 p.m.) y participar en todas las dinámicas.

