¡Alerta en Apatzingán! Atacan a policías con dron cargado de explosivos

Oficiales de la Policía Municipal de Apatzingán, acudieron a una brecha para realizar el aseguramiento de una camioneta baleada y calcinada, cuando criminales usando un dron les arrojaron un explosivo improvisado, sin que se registraran lesionados.

Fue esta tarde cuando los patrulleros acudieron a un camino de terracería que comunica a la localidad de Chandio, debido a que fue localizada una camioneta tipo pickup con impactos de bala y totalmente quemada, que se presume fue el saldo de un enfrentamiento entre células delictivas antagónicas.

Una vez en el sitio a un costado de parcelas de limón, los oficiales establecieron un perímetro alrededor del vehículo siniestrado y en determinado momento a unos metros cayó y estalló el explosivo sin que ningún policía resultara lesionado.

Posteriormente la unidad motriz fue subida a una grúa y remolcada a un corralón oficial.

Siendo reforzada la seguridad por parte de fuerzas federales y estatales en la zona.