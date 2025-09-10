viernes, septiembre 12, 2025
¡Alerta en Apatzingán! Atacan a policías con dron cargado de explosivos

    Por: Agencia Tzacapu

    Oficiales de la Policía Municipal de Apatzingán, acudieron a una brecha para realizar el aseguramiento de una camioneta baleada y calcinada, cuando criminales usando un dron les arrojaron un explosivo improvisado, sin que se registraran lesionados.

    Fue esta tarde cuando los patrulleros acudieron a un camino de terracería que comunica a la localidad de Chandio, debido a que fue localizada una camioneta tipo pickup con impactos de bala y totalmente quemada, que se presume fue el saldo de un enfrentamiento entre células delictivas antagónicas.

    Una vez en el sitio a un costado de parcelas de limón, los oficiales establecieron un perímetro alrededor del vehículo siniestrado y en determinado momento a unos metros cayó y estalló el explosivo sin que ningún policía resultara lesionado.

    Posteriormente la unidad motriz fue subida a una grúa y remolcada a un corralón oficial.

    Siendo reforzada la seguridad por parte de fuerzas federales y estatales en la zona.

    El Gobernador de Michoacán planteó ley seca a Ayuntamientos el 15 y 16 de Septiembre

    El Gobernador de Michoacán planteó ley seca a Ayuntamientos el 15 y 16 de Septiembre

    Destacadas
    El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla,informó que el...

    Moretones sin causa aparente, sangrado de encías o hemorragias nasales frecuentes, pueden ser señales de leucemia

    Destacadas
    Ciudad de México, 8 de septiembre de 2025.– Si tienes...

    Zacapu y su época industrial dorada, un legado indeleble para la región

    0
    Zacapu, Michoacán. Más allá de su rica historia prehispánica...

    Las más leídas

