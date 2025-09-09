El Gobernador de Michoacán planteó ley seca a Ayuntamientos el 15 y 16 de Septiembre

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla,

informó que el esquema preventivo de seguridad para las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre ya está establecido a nivel estatal, sin embargo, aclaró que los horarios de los eventos, así como la

aplicación de la llamada ley seca, son atribuciones de los ayuntamientos.

“El esquema ya está, vamos a tener más reuniones, pero los horarios son atribución de los municipios, al igual que el tema de la llamada ley seca. Es decir, es un tema reglamentario municipal”, explicó el mandatario.

En rueda de prensa, Ramírez Bedolla consideró importante que, con motivo de las celebraciones patrias, los municipios implementen la ley seca y definan horarios prudentes para los festejos, a fin

de prevenir cualquier situación de riesgo y garantizar que las conmemoraciones transcurran en orden y seguridad.

En días anteriores, el Gobierno del Estado también hizo un llamado a los municipios y a la ciudadanía a evitar la realización de eventos que promuevan la apología del delito, con el fin de preservar el sentido cívico y cultural de las celebraciones patrias.