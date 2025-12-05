viernes, diciembre 19, 2025

Propone diputado Toño Salas garantizar derechos a madres trabajadoras y sus hijos

Propone diputado Toño Salas garantizar derechos a madres trabajadoras y sus hijos
    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.- “Las niñas y los niños son el centro de nuestra sociedad; debemos garantizarles cuidados en todo momento, incluso cuando su mamá o papá se encuentran trabajando”, apuntó Antonio Salas Valencia, diputado por el distrito IX con cabecera en Los Reyes.

    Al hacer uso de la tribuna, Salas Valencia expresó que con esta iniciativa que presenta, se propone que las madres y padres que laboran en el sector gobierno cuenten con un espacio seguro, ya sea en su centro de trabajo o cerca de éste, donde sus hijas e hijos puedan ser atendidos mientras concluyen su jornada laboral.

    “Proponemos crear condiciones reales para que las madres trabajadoras, y también los padres, cuenten con espacios de cuidado para sus hijas e hijos en edad escolar, mientras cumplen con su jornada laboral. Con ello, apoyamos a las familias, protegemos a nuestras niñas y niños y contribuimos a romper la brecha laboral entre mujeres y hombres”.

    El diputado panista explicó también que la falta de espacios educativos, con horarios extendidos, para hijos de madres trabajadoras, amplía la brecha que existe en materia laboral entre mujeres y hombres, pues son ellas quienes dedican más horas al cuidado familiar y quienes, con mayor frecuencia, sacrifican su crecimiento profesional para cumplir con estas responsabilidades.

    “La falta de espacios de cuidado infantil para hijas e hijos en edad escolar sigue siendo una barrera para que las mujeres continúen ascendiendo, capacitándose y consolidando su desarrollo profesional. Por eso, esta iniciativa es profundamente humana, necesaria y justa”.

    Recalcó que esta iniciativa acerca a las mujeres, niñas y niños hacia la justicia, la protección adecuada y la creación de políticas públicas específicas a sus necesidades.

