Mañana arranca nueva ola de calor en Zacapu y la región

Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2024.- A partir de este lunes 20 de mayo inicia Tercera Onda de Calor de la temporada por lo cual se prevén temperaturas mayores a 45 °C en Michoacán.

De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continuarán las altas temperaturas en el estado, lo cual podría ocasionar insolación, deshidratación o golpes de calor.

Por esto la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCM) hace un llamado a la población a extremar precauciones con las siguientes recomendaciones:

-Evita asolearte de 11:00 a 16:00 horas

-Viste ropa suelta de colores claros y manga larga

-No realices actividades físicas intensas bajo el sol

-Toma agua simple aunque no tengas sed, incluso de noche

-Come alimentos frescos, frutas y verduras

-Permanece en la sombra y en lugares frescos

-Usa protector solar (mínimo f15)

-Utiliza lentes de sol gorra o sombrero

-Evita consumir bebidas alcohólicas

Además se reitera el número de emergencias 9-1-1 en caso de emergencia.