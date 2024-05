No voy a declinar, los zacapenses merecen respeto: Pedro Ramos

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- En entrevista con Agencia Tzacapu, el candidato del Partido Encuentro Solidario a la Presidencia Municipal de Zacapu, Pedro Ramos García, dejó en claro que no declinará a su candidatura a la alcaldía del “lugar de piedra”.

“No voy a declinar, los zacapenses merecen respeto; entramos con una obligación de llegar hasta el último día, hemos sido muy respetuosos con todos los partidos, no hemos tenido acercamiento con ninguno sólo y así lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestra campaña”, externó.

Ramos García, aseguró que su campaña seguirá con propuestas, “con firmar los compromisos, porque nuestros compromisos son totalmente firmados, por eso he sido congruente y le he pedido a mi equipo que no me vendan, que no vendan mi alma por una propuesta, o por un voto”.

Asimismo, llamó a que los compromisos de campaña sean firmados y analizados “No promesas al aire ni por ganarnos un voto, por ello hemos hecho y seguiremos realizando una campaña de mucha calidad”, sentenció.

Que se enfoquen en la persona, las propuestas y el equipo.