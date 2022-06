No permitiremos la falta de transparencia en el manejo de recursos: Moni Valdez

⁃ Se debe acabar la discrecionalidad en el manejo del presupuesto del Congreso. ⁃ Estamos emprendiendo acciones para que las cuentas sean claras.

Este día, ante medios de comunicación, la presidenta del Comité de Administración y Control, Moni Valdez, confirmó que

los diputados integrantes de dicho comité iniciaron la revisión del primer informe trimestral del ejercicio del gasto, pero se encontraron con que no contiene la información sobre el destino de los recursos.

“El primer informe trimestral no lo vamos a aceptar debido a que no es congruente ya que no nos entregan información requerida y gastos que no han aclarado para que haya transparencia. Necesitamos que la Secretaria de Finanzas nos aclare por qué está viendo factible entregar un primer informe de esta manera”, manifestó Valdez Pulido.

Ante la omisión de información que se le ha requerido a la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado, se determinarán y tomarán las medidas y acciones necesarias hacia quien ha estado a cargo de esta dirección desde un inicio de esta legislatura hasta este momento para que se de una rendición de cuentas claras ante la omisión de información que por parte del Comité de Administración y Control se le ha pedido.

“Reconozco que ha habido avances del trabajo de la nueva titular de la Secretaria de Finanzas del Congreso del Estado, pero no han sido suficientes, quizá la suma de esfuerzos porque hay intereses particulares que estén operando para lados diferentes”.

“Como Comité defenderemos la postura y los intereses para que los recursos del Congreso sean destinados de manera correcta y haya una rendición de cuentas claras y precisas”.