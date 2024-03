MORENA, PVEM y PT en Zacapu aún a la espera de definir candidato o candidata a la Presidencia Municipal

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo aún se encuentran a la espera de definir a su candidato o candidata a la Presidencia Municipal de Zacapu.

Y es que hay que recordar que el pasado Enero la coalición Sigamos haciendo historia en Michoacán, integrada por Morena-PVEM-PT definió el reparto de candidaturas a los 60 gobiernos municipales que buscarán ganar juntos en las elecciones del 2 de junio.

De esas 60 candidaturas, la candidatura en Zacapu la presidirá el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en donde 7 mujeres y 8 hombres se registraron con la intención de contender por la alcaldía del «lugar de piedra».

De acuerdo con la propia convocatoria de MORENA, será mediante una encuesta, misma que ya habría realizado, que se definirá al mejor perfil hombre o mujer para contender por la «Cuna del Señorío Purépecha».

Hasta el momento en todo el Estado de Michoacán, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena solo ha designado al ex secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña quien será el candidato por la presidencia municipal de Morelia; la ex diputada local y ex secretaria del Migrante, María Teresa Mora Covarrubias, competirá por la alcaldía de Zamora; y, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, quien va por la reelección en el municipio de Zitácuaro.