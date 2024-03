El Arco inconcluso nos daba mala imagen, por eso lo concluí: Luis Felipe

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- En entrevista realizada esta noche por Javier García, el Presidente Municipal de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera, señaló el Arco Bicentenario, ahora concluido, se finalizó debido a la mala imagen que le daba al municipio.

“Nos daba una imagen de que en Zacapu no damos fin a las cosas, por eso lo concluí, cuanto iba a costar tirarlo, si fue un gasto innecesario o no teníamos que concluirlo, hubo quien me dijo “Yo te lo forro de vitropiso”, señaló.

“Teníamos que concluirlo y ahora es una obra que es reconocida”, sentenció.

Dicha obra permaneció por cerca de 10 años inconclusa y el actual alcalde municipal lo concluyó durante su actual gestión.