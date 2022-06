Llega Moni Valdez a mas de 3 mil hogares con programas sociales

⁃ La diputada ha implementado desde programas alimenticios hasta atención médica especializada. ⁃ El objetivo es ayudar a quien más lo necesita.

Zacapu, Mich. 31 de Mayo.- Desde el inicio de su gestión como Diputada Local, Moni Valdez ha destinado sus esfuerzos a implementar apoyos que impacten positivamente la economía de las familias que atraviesan por momentos difíciles en una de las etapas más complicadas.

“Hemos visitado constantemente todo el territorio con dos objetivos: Primero, escuchar a la gente que tiene múltiples necesidades y, segundo, hacer entrega de apoyos alimenticios. Estamos enfocados en familias que deben garantizar la alimentación adecuada de niños, adolescentes y adultos mayores. Desde la primera gira hasta ahora se ha conformado un padrón de alrededor de 3 mil familias.” Declara la legisladora zacapense.

A este programa se suma la atención brindada a través de su Casa de Atención Ciudadana que diariamente recibe y resuelve diversas gestiones en materia de salud, educación, acompañamiento ante trámites, deporte e infraestructura, entre otras.

“En Casa de Atención Ciudadana hemos entregado desde medicamentos, material para mejora de infraestructura de espacios públicos, artículos escolares, hemos hecho gestiones ante dependencias de todos los niveles de gobierno y sumamos también un programa que ha funcionado muy bien, se trata de la atención odontológica para niños y adultos; hemos atendido desde atención básica hasta cirugías y esto es un gran apoyo para las familias que han aprovechado este servicio.” Agregó Valdez Pulido.

Para concluir la Diputada resaltó que ha cumplido con su tarea legislativa en favor de la ciudadanía y a la par ha redoblado esfuerzos en los programas mencionados. “Se trata de llegar cada vez a más personas en vulnerabilidad; lamentablemente los esfuerzos de los gobiernos no son suficientes y hay aún muchas familias que están fuera de sus programas y apoyos, es ahí a dónde estamos llegando. Desde hace muchos años la gente me conoce y sabe que soy sensible a sus dificultades y que me gusta ayudar en todo lo que pueda. Voy a seguir trabajando como hasta ahora porque para eso me eligieron, para eso me dieron su confianza. Solo puedo responderles con trabajo, estando cerca de ellos como hasta ahora.”