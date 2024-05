Gerardo Sosa: Se suman al proyecto Grupo Ferrer, Sindicato de Camioneros y Cefor Guerreros Tzacapu

Zacapu, Michoacán., 27 de Mayo del 2024.- Esta mañana desde Casa Blanca se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer el posicionamiento de Grupo Ferrer, el Sindicato de Camioneros y Cefor Guerreros Zacapu, uniéndose al proyecto de el candidato de Movimiento Ciudadano, Gerardo Sosa, y brindarle todo su apoyo.

El Ing. José Alfredo Pérez Ferrer manifestó, que es del partido Morena y apoyará a la candidata a presidencia de la república, al candidato a senador Raúl Morón y al Plan C, pero no a la candidata a la presidencia municipal porque no cumple con los lineamientos del partido y no existe el ligue con las personas internas de este partido, ratificando el apoyo total a el candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, dijeron: “abalamos y cobijamos el proyecto de Gera, porque conocemos la gran persona que es, y estamos seguros que trabajaremos pro la sociedad trabajando hombro a hombro por el beneficio y progreso de la sociedad”

Las 4 organizaciones de camioneros se van a manifestar en el cierre de campaña, para que Zacapu lo constate, y puedan darse cuenta de la gente que lo arropa y sobre todo puedan darse cuenta que no lleva acarreados.

El candidato expreso que se siente contento y alagado por estar con grandes personas, que han demostrado capacidad y resultados ya que su proyecto ha estado enfocado en la familia, agradeciendo por su amistad ya que es lo mas valioso que el ser humano puede tener.