Congreso del Estado busca visibilizar y sensibilizar en materia de Derechos Humanos de los Migrantes

*Presentan en el legislativo estatal libro que aborda el tema de la migración

Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2022.- Al reconocer la importancia de visibilizar y sensibilizar la problemática migrante, la Diputada María Gabriela Cázares Blanco, estableció es fundamental que las acciones de las instituciones gubernamentales, académicos y particulares, giren en torno de los derechos humanos.

Durante la presentación del libro “Superando Tiempos Difíciles. Cuentos y Relatos sobre Migración y derechos Humanos”, la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas precisó que si no se tiene conocimiento de los derechos difícilmente se puede luchar por ellos, “Migrar no implica perder los derechos fundamentales y si ese mensaje lo podemos llevar a través de la literatura y de las investigaciones académicas, es una fina forma de conmemorar al libro así como a las y a los migrantes”.

Por su parte, el Legislador J. Jesús Hernández Peña, ante la Coordinadora del Libro, la Dra. Ma. Elena Rivera Heredia, señaló que la defensa de los derechos humanos ha significado el avance progresivo en la defensa de la dignidad humana a través de mecanismos creados única y exclusivamente para ello, porque las situaciones o condiciones de vulnerabilidad son generadas por características que colocan en un plano de desigualdad a determinados grupos de personas vulnerables a quienes estamos haciéndolo invisibles.

El también integrante de la Comisión de Migración del Congreso del Estado aseguró que tanto él como sus compañeros diputados tienen el compromiso de impulsar acciones que ayuden a mejorar la vida de la comunidad migrante y reconoció el trabajo que el titular del Poder Ejecutivo ha impulsado en materia migratoria.

Por su parte, la Secretaria del Migrante en el Estado. Brenda Fabiola Fraga, habló de la importancia de atender a los migrantes que no solo sufren por dejar atrás a su familia, amigos, si no también por enfrentar fenómenos como la discriminación y la xenofobia, temas que no permiten aterrizar el tema de los derechos humanos.

Cabe destacar que el libro digital que consta de 38 cuentos de 56 autores, que abordan 10 temas, en los que se abordan distintas situaciones que enfrentan los migrantes, editado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Itzel Liliana Fernández Montaño, Pedro Fernández Carapia y José Arturo Villaseñor Gómez, son coautores de la obra.