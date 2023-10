Asegura Gloria Tapia garantías para todos los aspirantes al ASM

Los nueve aspirantes que se mantienen en la contienda por la titularidad de la ASM. Lo anterior al asegurar que el periodo para sacar

la terna final es el próximo lunes 9 de octubre, pese a que la convocatoria refiere dentro de la semana en curso, sería el periodo final para realizar las entrevistas y exámenes de

conocimiento de los interesados. A decir de la diputada priísta, en la comisión no existen presiones del poder Ejecutivo: «Presiones no hay, en este caso lo estamos manejando todo con base en transparencia, hemos revisado perfectamente cada uno de los expedientes de

todos los participantes. (…) Eran 10 aspirantes al principio, uno decidió no participar y a losnueve -restantes- les vamos a dar las mismas garantías, que nos puedan argumenta rporqué y cómo pueden llegar a ser auditores».