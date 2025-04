Al iniciar trabajos del Segundo Parlamento de Mujeres, 76 Legislatura reconoció el valor de las mujeres en la vida política de Michoacán

Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2025.- El Congreso del Estado dio la bienvenida a las 40 ciudadanas que participarán en el Parlamento de Mujeres 2025, donde expondrán proyectos e iniciativas que permitirán enriquecer el trabajo legislativo, o incluso llevarse al Pleno para que formen parte del marco jurídico en Michoacán; con la oportunidad de ser parte activa de la vida política y contribuir en la construcción de una mejor entidad.

El Presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, refrendó el compromiso del Poder Legislativo con la igualdad de género y con el empoderamiento de las mujeres. “Estamos convencidos de que su participación activa, sus aportaciones en la vida política y social son fundamentales para construir un Michoacán más justo, más próspero. En el Congreso del Estado de Michoacán, cada voz importa, cada idea cuenta”.

La Presidenta de la JUCOPO, Fabiola Alanís Sámano recordó las diferentes luchas que el género femenino ha enfrentado para que las mujeres hoy sean escuchadas y dijo, la transformación de la sociedad, el desarrollo económico, político, social y cultural no puede concebirse sin la participación de las mujeres, por lo que instó a las parlamentarias a subir a Tribuna con la certeza de que las iniciativas en las que plantearán las problemáticas de sus entornos, serán consideradas por la 76 Legislatura.

La Diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla, reconoció el trabajo de cada una de las participantes del Parlamento de Mujeres con su deseo colectivo de transformar la realidad, como agentes de cambio. Las invitó a hacer uso de la Tribuna legislativa para compartir sus experiencias, para con su voz, inspirar a más personas, ante los desafíos que se presentan día a día.

Ana Belinda Hurtado Marín, resaltó que el Parlamento será un espacio de diálogo, de acción para mejorar el marco jurídico pero también para generar políticas públicas con perspectiva de género y justicia social; además, de que su visión contribuirá en la definición de estrategias que impactarán de manera positiva el futuro inmediato de la entidad. “Hoy estamos aquí, hoy llegamos por cada mujer que nos mataron por defender nuestros derechos; donde quiera que estemos, alcemos la voz, no permitamos violencia hacia las demás mujeres”.

La Diputada Brissa Ireri Arreola Arroyo resaltó la importancia de encontrar las coincidencias en las diferencias, pasando del discurso a los hechos, brindando el espacio a las propuestas de las mujeres, quienes hoy suben a tribuna no por concesiones, sino por haber ganado espacios gracias a su trayectoria propia. “Las mujeres no debemos demostrar nuestra capacidad, tenemos la sensibilidad que hace falta; no es una lucha con los hombres, es una lucha por la igualdad de oportunidades y condiciones para desempeñarnos en el ámbito que nosotras queremos”.