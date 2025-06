Zacapu y su época industrial dorada, un legado indeleble para la región

<!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Generador de Imágenes Purépecha</title> <!-- Carga de Tailwind CSS desde CDN --> <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script> <!-- Carga de React y ReactDOM desde CDN --> <script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script> <script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script> <!-- Carga de Babel para transformar JSX en el navegador --> <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script> <!-- Fuente Inter para una mejor estética --> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet"> <style> body { font-family: 'Inter', sans-serif; } </style> </head> <body class="bg-gradient-to-br from-purple-100 to-indigo-200 min-h-screen flex items-center justify-center p-4"> <div id="root" class="w-full max-w-xl"></div> <script type="text/babel"> // Main App component function App() { const [prompt, setPrompt] = React.useState(''); const [imageUrl, setImageUrl] = React.useState(''); const [loading, setLoading] = React.useState(false); const [error, setError] = React.useState(''); // Function to generate the image const generateImage = async () => { setLoading(true); setImageUrl(''); setError(''); // Construct the payload for the image generation API const payload = { instances: { prompt: prompt }, parameters: { "sampleCount": 1 } }; // API key for the image generation model (will be provided at runtime) // DO NOT EDIT THIS LINE: The API key is automatically provided by the environment. const apiKey = ""; // API URL for imagen-3.0-generate-002 const apiUrl = `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/imagen-3.0-generate-002:predict?key=${apiKey}`; try { // Make the API call const response = await fetch(apiUrl, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(payload) }); // Parse the response const result = await response.json(); // Check if image generation was successful if (result.predictions && result.predictions.length > 0 && result.predictions[0].bytesBase64Encoded) { // Set the generated image URL setImageUrl(`data:image/png;base64,${result.predictions[0].bytesBase64Encoded}`); } else { setError('No se pudo generar la imagen. Intenta de nuevo.'); console.error('Error in API response:', result); } } catch (e) { console.error('Error al generar la imagen:', e); setError('Ocurrió un error al conectar con el servicio. Por favor, intenta de nuevo.'); } finally { setLoading(false); } }; return ( <div className="flex flex-col items-center justify-center p-4 text-gray-800"> <header className="mb-8 text-center"> <h1 className="text-5xl font-extrabold text-indigo-800 mb-4 tracking-tight leading-tight"> Generador de Imágenes </h1> <p className="text-xl text-indigo-600 max-w-2xl mx-auto"> Crea imágenes impresionantes con solo una descripción. </p> </header> <main className="w-full bg-white rounded-3xl shadow-2xl p-8 flex flex-col items-center border border-indigo-200"> <div className="w-full mb-6"> <label htmlFor="prompt-input" className="block text-lg font-semibold text-gray-700 mb-2"> Describe la imagen que deseas: </label> <textarea id="prompt-input" className="w-full p-4 border border-gray-300 rounded-xl focus:ring-4 focus:ring-indigo-300 focus:border-indigo-500 transition-all duration-300 ease-in-out resize-none text-lg" rows="4" placeholder="Una persona purépecha tomándose una selfie en el palacio, ubicado en La Crucita en Zacapu, Michoacán" value={prompt} onChange={(e) => setPrompt(e.target.value)} ></textarea> </div> <button onClick={generateImage} disabled={loading || !prompt.trim()} className={`w-full py-4 px-6 rounded-xl text-xl font-bold transition-all duration-300 ease-in-out transform ${loading || !prompt.trim() ? 'bg-indigo-300 text-indigo-100 cursor-not-allowed' : 'bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white shadow-lg hover:shadow-xl hover:scale-105 active:scale-95' }`} > {loading ? ( <div className="flex items-center justify-center"> <svg className="animate-spin -ml-1 mr-3 h-6 w-6 text-white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24"> <circle className="opacity-25" cx="12" cy="12" r="10" stroke="currentColor" strokeWidth="4"></circle> <path className="opacity-75" fill="currentColor" d="M4 12a8 8 0 018-8V0C5.373 0 0 5.373 0 12h4zm2 5.291A7.962 7.962 0 014 12H0c0 3.042 1.135 5.824 3 7.938l3-2.647z"></path> </svg> Generando... </div> ) : ( 'Generar Imagen' )} </button> {error && ( <p className="mt-6 text-red-600 bg-red-100 p-3 rounded-lg border border-red-300 text-center w-full"> {error} </p> )} {imageUrl && ( <div className="mt-8 w-full"> <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 text-center">Tu Imagen Generada:</h2> <div className="bg-gray-50 p-2 rounded-2xl shadow-inner border border-gray-200"> <img src={imageUrl} alt="Imagen generada" className="w-full h-auto rounded-xl object-cover shadow-md" onError={(e) => { e.target.onerror = null; e.target.src = 'https://placehold.co/600x400/CCCCCC/333333?text=Error+al+cargar+imagen'; }} /> </div> </div> )} </main> <footer className="mt-12 text-center text-gray-600"> <p className="text-sm"> Impulsado por el modelo de generación de imágenes de Google. </p> </footer> </div> ); } // Render the React application const container = document.getElementById('root'); const root = ReactDOM.createRoot(container); root.render(<App />); </script> </body> </html>