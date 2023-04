5 antes de la salida de Peña Nieto, COFEPRIS entregó permisos a Fox para vender derivados de marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que investigan los permisos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó a empresas vinculadas con la familia del expresidente Vicente Fox para vender productos derivados de la marihuana.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que dichos contratos, 63 en total, se otorgaron de forma irregular 5 días antes de la salida de Enrique Peña Nieto de la presidencia de la República. “Claro que tiene un interés económico, su Dios es el dinero”, expresó López Obrador, al referirse al expresidente Vicente Fox Quesada.

También cuestionó que no quieran reconocer que engañaron al pueblo. “Cómo engañaron, manipularon a millones de gentes de que iba a haber un cambio y no quieren dar su brazo a torcer, no aceptan que es de sabios cambiar de opinión, ahí siguen aplaudiendo y en contra de nosotros por todo”, expresó López Obrador.

Tras las declaraciones del presidente López Obrador, el ex mandatario Vicente Fox respondió de inmediato y negó contar con alguna licencia para comercializar este tipo de productos. “López, una mentira más….. No tengo ninguna licencia de cannabis!! eres un pinocho, nariz larga y mentiroso vonstitudinarioo!! revisa Cofepris, es tu propia información”, respondió el expresidente en su cuenta de twitter.