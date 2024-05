Vamos a trabajar por el campo y la Seguridad Alimentaria en el Distrito de Zacapu: Marcela Velázquez

El campo representa una de las bases fundamentales de nuestra economía y, por ende, de nuestra sociedad. La invitación que me hicieron al «Encuentro Regional para el Bienestar del Campo y Seguridad Agroalimentaria» en Tiríndaro, comunidad de Zacapu, ha sido una plataforma esencial para reafirmar el compromiso con el sector campesino, un sector que históricamente ha sido tanto pilar como desafío dentro de nuestro desarrollo nacional, así lo aseguró la candidata de Morena a la Diputación Federal por Zacapu, Marcela Velázquez Vázquez.

«La promesa es impulsar políticas públicas que lo fortalezcan es un paso crucial hacia la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Integrar nuevas tecnologías en la agricultura no solo aumentará la eficiencia y la producción, sino que también puede mejorar la calidad de vida de los agricultores al proporcionarles herramientas que minimicen el arduo trabajo físico y maximicen los rendimientos de sus cultivos», señaló.

Velázquez Vázquez agregó que es importante el acceso a recursos adecuados, como financiamiento, educación agrícola y asistencia técnica, es vital para que puedan innovar y mejorar sus prácticas agrícolas de manera sustentable.

Por lo tanto, es imperativo que estas políticas no solo sean diseñadas, sino efectivamente implementadas y acompañadas de un seguimiento continuo. De esta manera, podremos asegurar que el sector campesino no solo sobreviva, sino que prospere. Este enfoque no solo revitalizará el sector agrícola, sino que también reforzará la economía nacional y asegurará que nuestra sociedad disfrute de una mayor seguridad alimentaria y bienestar general.

«La tarea es grande, pero con compromiso y colaboración, los objetivos son alcanzables».

Este 2 de junio vota 5 de 5 por la Coalición Seguimos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde.