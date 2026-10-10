Rinde Juan Carlos Barragán su Segundo Informe de Actividades Legislativas

Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2026.- En el patio central del Congreso del Estado, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez entregó al Presidente de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

Previo a su entrega, refirió que rendir cuentas “no es venir a presumir. Rendir cuentas es mirar de frente a la gente y decirle, con honestidad, qué hemos hecho, qué hemos defendido, qué falta por hacer y hacia dónde vamos”.

Ante sus compañeras y compañeros Baltazar Gaona García, Giulianna Bugarini Torres, Xóchitl Ruíz González, Ana Belinda Hurtado Marín, Antonio Carreño Sosa y Hugo Rangel Vargas destacó que una curul no es un privilegio, sino un encargo del pueblo, por lo que –dijo- ha trabajado sin descanso.

“En estos cinco años presentamos 507 iniciativas y logramos que 126 fueran aprobadas. Estos números nos colocan como la voz legislativa más productiva del Congreso de Michoacán, y el diputado más eficiente del país”, resaltó.

En presencia de diputados federales, senadores, ex gobernadores, precisó que cada iniciativa representa una causa, una familia, una colonia, una comunidad y una necesidad que debía ser escuchada. “Cada iniciativa nació de algo que vimos en la calle, de algo que escuchamos en una reunión vecinal, de algo que nos compartió una madre de familia, una maestra, un joven, una persona adulta mayor, una mujer víctima de violencia o una comunidad que pedía atención”.

Juan Carlos Barragán indicó que su trabajo legislativo fue enfocado para mejorar la seguridad y proteger a las familias, en favor de que las policías tengan mejores herramientas, equipamiento, seguros de vida y apoyos educativos para sus hijas e hijos.

Informó que también impulsó que las víctimas de robo de vehículo no tengan que pagar grúa ni corralón; y para establecer responsabilidades penales para madres, padres y tutores cuando sus hijas e hijos cometan delitos graves, siempre respetando sus derechos y el debido proceso.

El legislador, ante miembros de sectores académicos, empresariales y de la sociedad civil, precisó que trabajó por el bienestar al proponer que los ayuntamientos garanticen el suministro de agua potable incluso en asentamientos humanos irregulares; para que los recursos recaudados por alumbrado público se destinen realmente a mejorar ese servicio; y, para garantizar derechos de personas adultas mayores, personas con discapacidad y comunidades que han enfrentado discriminación.

Agregó que trabajó para castigar el acecho, para agilizar medidas de protección a mujeres víctimas de violencia y para impedir que una mujer sea despedida por estar embarazada o en periodo de lactancia; y para regular el acceso de menores de edad a hoteles, moteles y lugares de hospedaje para prevenir delitos como el abuso sexual o la trata de personas.

Barragán Vélez manifestó que en materia de salud y educación reguló el uso de celulares en las escuelas para mejorar la atención, la convivencia y el aprendizaje; propuso medidas contra el ciberacoso escolar; e insistió en fortalecer la atención a la salud mental.

En materia económica, señaló que trabajó en favor de la instrumentación de ventanillas únicas para emprendedores, así como de medidas contra la corrupción, el nepotismo y el enriquecimiento ilícito.