En el marco del Quinto Informe del Ejecutivo, Giulianna Bugarini destaca obras y resultados

Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2026.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Giulianna Bugarini, respaldó los avances presentados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en su Quinto Informe de Gobierno y aseguró que, a cinco años del inicio de su administración, Michoacán vive una realidad distinta: un estado que dejó de gobernar desde la deuda y la emergencia para recuperar la capacidad de hacer obra, garantizar derechos y responderle a su gente.

“Hay que recordar de dónde venimos para entender lo que hoy hemos logrado. Venimos de un Michoacán endeudado, con crisis constantes, con maestras y maestros que salían a exigir su salario y con obras que durante años solamente fueron promesas. Hoy hay estabilidad, hay carreteras, escuelas, hospitales, movilidad, becas y grandes proyectos que están transformando nuestras ciudades y comunidades. Eso es gobernar para la gente y eso es lo que hoy reconocemos del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, afirmó Bugarini.

La legisladora destacó que el cambio más importante no está solamente en las obras que pueden verse, sino en lo que significan para las familias. Una carretera en mejores condiciones significa llegar más rápido y seguro a casa; una escuela digna significa mejores oportunidades para una niña o un niño; una beca puede evitar que un joven abandone sus estudios; pagar puntualmente al magisterio significa tranquilidad para miles de hogares; y hacer obra sin heredar deuda significa que el dinero de las próximas generaciones podrá utilizarse para resolver sus necesidades y no para pagar decisiones del pasado.

Bugarini señaló que la transformación también significa devolverle poder a la gente. Destacó el reconocimiento de los pueblos originarios y su derecho a decidir sobre sus recursos, así como las acciones para recuperar la seguridad y fortalecer las instituciones. Reconoció que todavía existen problemas y retos que deben enfrentarse, pero subrayó que la diferencia es que hoy Michoacán cuenta con un gobierno con mayor capacidad para atenderlos. “No estamos diciendo que todo esté resuelto. Estamos diciendo que Michoacán ya no está condenado a vivir permanentemente en crisis. Hoy tenemos rumbo, tenemos instituciones y tenemos un gobierno que no le saca la vuelta a los problemas”, sostuvo.

Al presentar su Quinto Informe, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que los avances de su administración buscan demostrar que existe otra manera de gobernar: con responsabilidad financiera, obra pública y atención a las necesidades de las distintas regiones del estado. En sus informes regionales previos, el mandatario sostuvo que con honestidad se recupera la confianza y que las obras deben traducirse en mejores condiciones de vida para la población. “Estamos demostrando que otra manera de gobernar es posible”, ha señalado Bedolla al hacer el balance de su administración.

En el marco de la rendición de cuentas, Bedolla estuvo acompañado por autoridades y representantes públicos, en una jornada que culminó este 17 de septiembre con la entrega protocolaria de su Quinto Informe al Congreso del Estado. Bugarini señaló que el respaldo de Morena al gobernador parte de acompañar un proyecto que busca que los cambios de estos años permanezcan y se conviertan en una nueva forma de gobernar Michoacán.

“Cinco años después, Michoacán está de pie y mirando hacia adelante. Pasamos de administrar crisis a construir futuro; de dejar deudas a dejar obras; de olvidar comunidades a reconocer sus derechos; y de un gobierno que apenas podía cumplir sus obligaciones a uno que vuelve a tener capacidad para transformar. Ese es el cambio que se siente en las calles y en las familias. Desde el Grupo Parlamentario de Morena respaldamos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla porque esta transformación tiene que continuar, profundizarse y, sobre todo, seguir llegando a la vida de la gente”, concluyó Giulianna Bugarini.