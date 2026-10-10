Nalleli Pedraza presenta detalles de su segundo año legislativo

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre del 2026.- Durante su segundo año de trabajo legislativo, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, representante del Distrito XVII de Morelia, presentó 19 iniciativas ante el Congreso del Estado, con una agenda enfocada en atender demandas ciudadanas y avanzar hacia un Michoacán más incluyente y con justicia social.

Como parte de su Segundo Informe de Labores Legislativas y de Gestión Social 2025-2026, la legisladora destacó que las propuestas impulsadas durante este periodo surgieron del diálogo directo con la ciudadanía y de las necesidades identificadas tanto en territorio como en los espacios de participación parlamentaria.

Uno de los principales ejes de su trabajo fue la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, a partir del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, en el que se generaron 40 propuestas ciudadanas, Pedraza Huerta impulsó iniciativas relacionadas con movilidad y accesibilidad universal, educación inclusiva bilingüe, inclusión laboral, salud, sistema de cuidados y accesibilidad comunicativa.

“Las leyes no deben construirse desde la frialdad de un escritorio; deben surgir de escuchar a quienes viven las problemáticas y convertir sus demandas en herramientas que garanticen derechos”, señaló la diputada.

Su agenda legislativa también contempló propuestas para fortalecer la igualdad sustantiva y la participación política de las mujeres, así como reformas en materia de compras públicas con perspectiva de género y no discriminación.

Asimismo, presentó propuestas relacionadas con el envejecimiento activo y la protección de las personas mayores, la regulación justa de los arrendamientos y el acceso a una vivienda digna, además del fortalecimiento municipal y la eficiencia hacendaria.

En materia de seguridad, respaldó la armonización para la persecución oficiosa del delito de extorsión, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las herramientas institucionales para combatir este delito y reducir la impunidad.

Además de las 19 iniciativas presentadas, durante este segundo año legislativo participó en tres dictámenes aprobados por el Pleno y promovió tres puntos de acuerdo, consolidando una agenda parlamentaria que, afirmó, busca poner en el centro a las personas y sus derechos.

La diputada Nalleli Pedraza refrendó su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso y en territorio, manteniendo una representación cercana a las colonias y tenencias de Morelia y dando seguimiento a las necesidades de la ciudadanía.

“Seguiremos caminando de la mano de la gente, porque una agenda legislativa que escucha, incluye y transforma las demandas sociales en derechos, es una agenda que sirve a nuestro pueblo.”