Presenta GPPT su segundo informe de actividades legislativas

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre del 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta 76 Legislatura, presentó su informe de actividades legislativas correspondiente al Segundo Año de labores, en donde destacaron que la y los cinco diputados integrantes presentaron en conjunto 96 iniciativas, cinco propuestas de acuerda y una serie de posicionamientos en la máxima tribuna del Estado.

El coordinador parlamentario, diputado Reyes Galindo Pedraza, destacó que “de todos los asuntos presentados por la y los legisladores locales del PT el 49% han sido aprobados, lo que significa un gran porcentaje y se traduce en resultados para las y los michoacanos”.

El diputado Galindo Pedraza, informó que de manera personal ha presentado durante este segundo año legislativo, un total de 17 iniciativas, entre las cuales subrayó tres, mismas que ya fueron aprobadas por el Pleno de la 76 Legislatura: la primera se refiere a la reforma para que haya permisos laborales pagados para que las mujeres trabajadoras acudan a realizarse exámenes preventivos de cancer de mamá y cervicouterino; la segunda se refiere a la protección de la la salud materna infantil referente a la psicosis postparto; y la tercera habla sobre la regulación de dispositivos electrónicos en las aulas, durante el horario escolar.

En su turno, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, destacó que en este segundo año presentó 34 iniciativas, de las cuales algunas tienen que ver con una agenda para ampliar derechos y fortalecer certeza democrática en Michoacán; otra se refiere a las candidaturas migrantes, a la paridad del voto y al derecho a votar de las personas en prisión preventiva; además otra de las iniciativas va enfocada en las restricciones para quienes estén el registro de deudores alimentarios y violentadores y también la que se refiere a la prevención del acoso y hostigamiento sexual en el servicio público.

Por su parte, el diputado Vicente Gómez Núñez, comunicó que durante este segundo año presentó un total de 22 iniciativas y destacó la que tiene que ver con el reciclaje de basura electrónica en las oficinas de los municipios y del estado, además de otra que se refiere a la prevención y atención de la ciudadanía de las enfermedades renales.

En su intervención, el legislador Hugo Rangel Vargas, subrayó que su agenda se ha enfocado principalmente en cuatro ejes: el fortalecimiento de las juventudes en la entidad; otro de los ejes se refiere a diversos temas de movilidad, además de la protección y garantía de los Derechos Humanos de los grupos más vulnerables y en materia electoral y con el fin de fortalecer la democracia en Michoacán.

A su vez, el diputado Baltazar Gaona García, quien además es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, detalló que en este segundo año presentó cuatro iniciativas, una de ellas para reformar la Ley orgánica del congreso y que en todas las sesiones en el orden del día aparezca un apartado en donde los grupos parlamentarios puedan expresar un posicionamiento de su agenda política; otra es referente a que cuando haga falta un presidente municpal de manera permanente, quien supla ese cargo sea un integrante de la misma planilla electa; otra iniciativa va encaminada a tipificar los delitos de sumisión química y de halconeo.