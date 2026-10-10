Aprueba 76 Legislatura diferentes actualizaciónes a la Ley de Desarrollo Cultural de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre del 2026.- Las y los diputados integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura, aprobaron diversas reformas a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo, con lo que se pretende realizar una actualización orgánica y de gran trascendencia en la legislación vigente.

Con esta propuesta se establece un catálogo explícito de principios fundamentales que guíen la política cultural del Estado, entre los que destacan el respeto a la libertad creativa, la igualdad de las culturas, la diversidad cultural, la dignidad humana, la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos, la igualdad de género y los derechos culturales de las personas adultas mayores.

Además, se modifica la porción normativa que refiere a “preferencias u orientación sexual” por el término jurídicamente idóneo de “orientación sexual”, buscando con ello erradicar cualquier expresión discriminatoria y armonizar la ley estatal con los estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos.

De igual forma se incorpora el concepto de “usos y costumbres” como parte integrante de la definición legal de patrimonio cultural del Estado, lo que robustece la protección jurídica de las prácticas tradicionales y comunitarias.

Y también con estas reformas, se actualizan las denominaciones de las dependencias gubernamentales locales. Específicamente, se plantea sustituir la referencia a la “Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial” por el nombre vigente de “Secretaría de Medio Ambiente”, así como actualizar la referencia de la “Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo” por el de “Secretaría de la Contraloría”.

De este modo, se busca otorgar congruencia administrativa y certidumbre al marco legal local frente a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.