Memo Valencia celebra aprobación de iniciativa que permite que todas las patrullas cuenten con equipo para controlar incendios

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2026.- Las patrullas policiales contarán con equipo necesario para atender emergencias básicas, como extintores, luego de que se aprobara en el Congreso del Estado la iniciativa del diputado priista, Memo Valencia.

“De ahí surge esta iniciativa para que cada patrulla que haya en nuestro estado por ley cuente con un extintor. Es muy importante, sobre todo en regiones de Michoacán donde las patrullas clonadas están mejor equipadas y balizadas que las oficiales”, dijo.

La reforma obliga a la capacitación de los policías y a tener sus patrullas en óptimas condiciones.

“Es muy importante que las patrullas, que son las primeras en llegar siempre que hay un llamado de auxilio, tengan estos equipos para poder contener incendios. De esa forma se puede evitar, incluso, el traslado de los bomberos, que luego es tan tardado por las dimensiones de los vehículos que utilizan”, aseguró.

El diputado priista reconoció también el trabajo y aporte que hace la Asociación Civil Revolución Social, pues gracias a una emergencia en la que apoyaron en 2025 para apagar el incendio de un vehículo particular de una pareja de adultos mayores, es que surgió la iniciativa que hoy es una realidad.

“Quiero aprovechar para enviar desde aquí un reconocimiento a la Asociación Civil, Revolución Social y a su líder, Rene Valencia, parte de la esencia de esta reforma que está en el Dictamen surge de la iniciativa presentada por un servidor, pero que se da y tiene su origen en el ocaso del año 2025”, dijo.

Memo Valencia agradeció también el trabajo de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública con el cual se logró la reforma que adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo 34; así como la reforma al artículo 117; la fracción XI del artículo 123; y el primer párrafo y la fracción II del artículo 157 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo.