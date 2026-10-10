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Erendira Isauro lleva al Congreso iniciativas para proteger a mujeres indígenas

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    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán, 27 de septiembre del 2026.- La protección de las mujeres indígenas frente a la violencia en asambleas y la prevención del acoso en el transporte público han sido parte del trabajo legislativo de Erendira Isauro Hernández, diputada indígena por el Distrito V de Paracho.

    En el marco de su Segundo Informe Anual de Actividades como legisladora, destacó que durante su función como diputada ha presentado 57 iniciativas, dos propuestas de acuerdo y cinco posicionamientos ante el Congreso del Estado.

    Entre las iniciativas que ha llevado al Congreso se encuentran propuestas para sancionar la violencia contra mujeres indígenas en asambleas, atender a mujeres durante el climaterio y fortalecer la respuesta institucional ante denuncias relacionadas con casos de feminicidio.

    Su trabajo también comprende planteamientos sobre salud, inclusión, transparencia y seguridad ciudadana. Además, preside la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos e integra las comisiones de Puntos Constitucionales e Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.

    Isauro Hernández señaló que continuará llevando al Congreso las necesidades de las comunidades del Distrito V, con especial atención a los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

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