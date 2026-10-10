Abraham Espinoza impulsa agenda social desde el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- Durante el último año legislativo, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, aseveró que se enfocó a consolidar una agenda encaminada en “atender necesidades sociales y generar herramientas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias michoacanas”.

Como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Espinoza Villa participó en el análisis y discusión de temas relacionados con la atención médica y la prevención, al tiempo que promovió acciones para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Entre las propuestas impulsadas durante este periodo destaca la iniciativa para que estudiantes de psicología, trabajo social, pedagogía y enfermería comunitaria puedan realizar su servicio social en escuelas públicas, con actividades de prevención, orientación y detección temprana de factores de riesgo emocional.

La agenda familiar también ocupó un lugar central en su trabajo legislativo. El diputado presentó propuestas relacionadas con la adopción intrafamiliar y la posibilidad de reconocer jurídicamente vínculos familiares que ya existen en los hechos, además de impulsar medidas para proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones familiares sanas.

En materia educativa y juvenil, planteó mecanismos para vincular la formación universitaria con las necesidades de las comunidades, particularmente mediante programas de servicio social que puedan contribuir a la atención de estudiantes y a la solución de problemáticas sociales y ambientales.

El medio ambiente también formó parte de esta agenda. Espinoza Villa propuso aprovechar el servicio social de jóvenes universitarios como una herramienta para impulsar acciones de reforestación, limpieza de cuerpos de agua, captación de agua y promoción de energías limpias, con una visión de participación ciudadana y desarrollo sostenible.

Asimismo, presentó una propuesta para reconocer la validez jurídica de documentos viales digitales, como la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, con el objetivo de facilitar trámites y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para la ciudadanía.

“Cada iniciativa parte de escuchar a la gente y buscar que sus necesidades puedan convertirse en soluciones desde el Congreso. Nuestro compromiso es mantener una agenda cercana, responsable y con resultados para las familias michoacanas”, afirmó el legislador.

Abraham Espinoza Villa señaló que continuará trabajando desde el Congreso del Estado para fortalecer una agenda que coloque en el centro a las familias, las juventudes, la salud, la educación, la inclusión y el cuidado del medio ambiente.

“La tarea legislativa no termina en presentar iniciativas; debemos acompañarlas, construir acuerdos y trabajar para que las propuestas se traduzcan en beneficios reales para Michoacán”, puntualizó.