Presenta Guillermo Valencia su Segundo informe de Actividades Legislativas.

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre del 2026.- El diputado Guillermo Valencia Reyes, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en donde destacó que ha presentado un total de 13 iniciativas y dos propuestas de acuerdo.

Entre los temas principales en los que ha legislado el diputado local, se encuentran justicia y seguridad. Ha propuesto la tipificación y agravantes de delitos tales como que sea considerado como robo y no como fraude, el pagar un carro con transferencias falsas.

Además, el diputado Valencia Reyes expuso que presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, una iniciativa para calificar como homicidio vehicular agravado con una pena de 10 a 20 años de prisión a quien mate a alguien manejando bajo los efectos del alcohol o las drogas.

De la misma forma detalló que presentó otra iniciativa para tipificar como delito el acaparamiento agrícola para acaparar los precios de las frutas; además de castigar a quienes convierten a los niños y adolescentes en sicarios.

Destacó también, otra iniciativa que va encaminada al fortalecimiento de los cuerpos de auxilio, en donde todos los vehículos de auxilio, tengan extintores, botiquines y todos los equipos de auxilio, además de que todos los elementos y policías estén capacitados en primeros auxilios.

El legislador local, también subrayó el trabajo que ha realizado el diputado suplente, Santiago Sánchez Bautista, quien en las dos ocasiones que ha ocupado su curul, presentó un total de tres iniciativas y una propuesta de acuerdo.

Por su parte, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien recibió este Segundo Informe de Actividades Legislativas, señaló que este Congreso del Estado se enriquece de las voces de cada uno de los diputados “si queremos hacer de Michoacán un estado grande, todos tenemos que participar”.

De la misma forma, dijo “recibo este informe donde este plasmado gran parte del trabajo del diputado Guillermo Valencia y puedo asegurar que los beneficios que ha generado para las y los michoacanos son un testimonio vivo de su trabajo por Michoacán”, finalizó.