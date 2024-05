Martín García Avilés cierra fuerte con eventos masivos antes del 2 de Junio

Con multitudinarios y masivos eventos Martin Garcia Avilés candidato comun del PRD-PRI-PAN a Diputado Local cierra este fin de semana la campaña de la «Fuerza y corazón por México 🇲🇽».

En los distintos eventos del distrito 7 de Zacapu, García Avilés recibió muestras de apoyo y amplio respaldo a su propuesta legislativa.

A Martin Garcia Avilés se le pudo ver emocionado por las expresiones de apoyo y aceptación de su candidatura, ante lo que dijo » no les voy a fallar, seré un Diputado activo y muy participativo en el Congreso del Estado, me verán muy cerca de Ustedes y pronto estaré de regreso en los distintos municipios de mi distrito, soy un hombre leal a mi partido y muy agradecido con la coalición que me dio la oportunidad de representarlos».

En los distintos cierres de campaña de este fin de semana se percibió un ambiente ganador del virtual Diputado Garcia Avilés frente a sus competidores; que casi nula presencia tuvieron, y mas bien se les noto una evidente ausencia en los municipios del distrito.