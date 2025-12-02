miércoles, diciembre 3, 2025
Desde el Congreso, todo el respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Giulianna Bugarini

    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, manifestó su total respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa una ruta integral para fortalecer la seguridad, la presencia institucional y la construcción de entornos de paz duraderos en Michoacán.

    Bugarini Torres afirmó que la consolidación de la paz exige la suma de esfuerzos de los tres poderes y niveles de gobierno, y reiteró que desde el Poder Legislativo se realizarán todos los ajustes normativos necesarios, además de que en la próxima discusión del Presupuesto Estatal se garantizará la asignación de recursos suficientes para hacer posible la implementación del plan en cada uno de sus componentes.

    “La construcción de la seguridad nunca llega tarde. Cada paso que demos hacia la paz será siempre un paso correcto, porque devolver la tranquilidad a las familias michoacanas es una tarea que no admite demora”, expresó la legisladora.

    La presidenta del Congreso enfatizó que la paz no se decreta, se construye con hechos, con diálogo y con unidad, y refrendó la disposición del Poder Legislativo de acompañar con responsabilidad y sensibilidad social las acciones del Gobierno de México para transformar la realidad de Michoacán.

