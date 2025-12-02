miércoles, diciembre 3, 2025
Congreso

76 Legislatura designa a Grecia Itzel Quiroz García como presidenta sustituta de Uruapan

7 Vistas
InicioCongreso76 Legislatura designa a Grecia Itzel Quiroz García como presidenta sustituta de...
spot_img

¡Escucha la radio!

¡Escucha Candela Zacapu aquí!

    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán; a 05 de noviembre de 2025.- Con 38 votos a favor, las y los diputados de la 76 Legislatura, designaron y tomaron protesta a la ciudadana Grecia Itzel Quiroz García como Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el periodo constitucional 2024-2027.

    La Comisión de Gobernación fue la encargada de dictaminar luego de recibir la propuesta hecha por el Diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, esto una vez que Arturo Ramírez, secretario del Ayuntamiento notificara de manera oficial la ausencia definitiva de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan.

    Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, luego de pedir un minuto de aplausos para reconocer la vida y trabajo de Carlos Manzo, señaló que esta dicha decisión se tomó para dar gobernabilidad y continuidad al trabajo hasta ahora realizado por el Presidente municipal independiente, siempre pensando en los intereses colectivos.

    Por su parte, el diputado Guillermo Valencia, desde la máxima tribuna del Estado destacó el legado histórico que dejó Carlos Manzo, quien a decir del legislador, luchó igual que él, por el pueblo michoacano para que tuviera un mejor Estado.

    Es así que, después de tomar protesta como Presidente Sustituta del municipio de Uruapan, Grecia Quiroz García, manifestó que asumía dicho compromiso “con pasos firmes, siguiendo los pasos de su esposo, con la frente en alto siguiendo con la lucha social que él encabezaba con el fin de alcanzar un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y un mejor México”, dijo.

    ¡Síguenos en Tik Tok!

    @agenciatzacapu

    Noticias Relacionadas

    Últimas noticias

    ¡Suscríbete!

    -Nunca pierdas nuestras notas

    -Recibe contenido exclusivo

    Últimas noticias

    Artículo anterior
    Desde el Poder Legislativo aportaremos lo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia requiera para lograr la tranquilidad que Michoacán necesita: Presidenta del Congreso
    Artículo siguiente
    Desde el Congreso, todo el respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Giulianna Bugarini

    DEJA UNA RESPUESTA

    Por favor ingrese su comentario!
    Por favor ingrese su nombre aquí

    Agencia Tzacapu

    Agencia Tzacapu, Agencia Michoacana de Información y Análisis.

    Últimas publicaciones

    76 Legislatura reconoce la vida libre de corrupción en la Constitución Política de Michoacán

    0
    Morelia, Michoacán; a 19 de noviembre de 2025.- Las y...

    76 Legislatura define a los presidentes municipales como autoridades registrales y catastrales

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- Las y los...

    76 Legislatura fortalece acciones en pro de la conservación y cuidado de santuarios de la mariposa monarca

    0
    Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2025.- Desde el...

    Las más leídas

    76 Legislatura reconoce la vida libre de corrupción en la Constitución Política de Michoacán

    0
    Morelia, Michoacán; a 19 de noviembre de 2025.- Las y...

    76 Legislatura define a los presidentes municipales como autoridades registrales y catastrales

    Congreso 0
    Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- Las y los...

    76 Legislatura fortalece acciones en pro de la conservación y cuidado de santuarios de la mariposa monarca

    0
    Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2025.- Desde el...

    Mapa del Sitio

    © 2024 Agencia Tzacapu. Todos los derechos reservados.