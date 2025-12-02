miércoles, diciembre 3, 2025
Octavio Ocampo y la ministra Esquivel Mossa acuerdan ruta de trabajo para revisar impacto de reformas federales y fortalecer la justicia social

    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán; a 15 de noviembre de 2025.- En un ejercicio de colaboración institucional, el diputado local del PRD e integrante de la 76 Legislatura, Octavio Ocampo, sostuvo una reunión con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, en la que acordaron una próxima reunión entre sus equipos de trabajo para actualizarse en temas legislativos y analizar los efectos e impactos que las reformas federales aprobadas durante 2025 tendrán en las personas y en Michoacán. El encuentro también permitió profundizar en el funcionamiento del nuevo sistema judicial en México y en las acciones necesarias para consolidar una justicia social más sólida.

    Ocampo señaló que la reunión le permitió conocer a fondo los alcances y retos del modelo judicial, así como sus implicaciones en el acceso a la justicia. Destacó que, desde su responsabilidad legislativa, busca sumar elementos que abonen a la construcción de un sistema más justo, transparente y cercano a las personas.

    “Fue un diálogo productivo que nos permitió entender con mayor claridad cómo opera este nuevo sistema y cómo, desde mi tarea como legislador, podemos aportar para que las transformaciones tengan un impacto real en la vida de la ciudadanía”, afirmó el diputado.

    El legislador subrayó que fortalecer estos vínculos institucionales es esencial para avanzar hacia una justicia social que responda a las necesidades de todas y todos. “Desde la trinchera legislativa seguiré impulsando iniciativas que contribuyan a un modelo judicial más humano, eficiente y accesible”.

    Octavio Ocampo reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con las instituciones federales, con el objetivo de contribuir a que Michoacán continúe avanzando en la ruta de la justicia, la transparencia y la defensa plena de los derechos ciudadanos.

