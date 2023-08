Me identifico con la gente, no con colores ni banderas: Wilma Zavala

Zacapu, Mich; 15 de agosto, 2023. La ex legisladora Wilma Zavala Ramírez, sigue trabajando de cerca con la ciudadanía, ésta mañana durante un recorrido por comunidades del municipio, la zacapense afirmó que su compromiso ha sido trabajar para mejorar el entorno de cientos de familias que a lo largo de su trayectoria se han acercado en busca de respaldo, ya que conocen su trabajo; sentenció que está cerrando filas con los sectores ciudadanos, sin importar las condiciones políticas o partidistas que imperan.

Wilma se identificó como gestora natural, y señaló que ha venido trabajando en favor de la gente desde más de dos décadas atrás, desde los diferentes espacios y ello le ha valido la confianza ciudadana. “Soy muy respetuosa con la gente, me gusta ser solidaria, pero también honesta y ante las múltiples necesidades, hay muchas que no puedo solucionar, porque no está en mis manos; todos los problemas que existen en cada sector corresponden a diferentes espacios y niveles públicos y mi labor es simplemente de gestión; en muchas otras necesidades he respondido con mis propias herramientas y eso me llena de satisfacción”.

Reiteró que su compromiso es con la gente y con su municipio, y resaltó que por esa razón ha logrado crear un vínculo personal con la población que de manera conjunta se han sumado para trabajar con ella en favor de numerosas causas sociales; agregó que trabajando de la mano se pueden lograr beneficios que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de todas las familias.

Recordó que es satisfactorio ver como las personas que se acercan a ser parte de su equipo, se integran en una red que está trabajando para lograr avanzar en obtener una mejor forma de vivir para todos.